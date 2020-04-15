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Бунт в колонии Ангарска мог быть срежиссирован извне - Чуйченко

15:12 15.04.2020 Источник: Российская газета

Министр юстиции Константин Чуйченко сообщил "Российской газете" подробности событий в ИК №15 в городе Ангарск Иркутской области.

"Мне бы не хотелось комментировать предмет расследования, пока идут следственные действия. Но могу сказать, что есть понятные факты - 4 года у управления ФСИН по Иркутской области не было начальника. Его назначили совсем недавно. Попытки нового руководства навести порядок, пресечь незаконные действия, фиксировать нарушения, например, создание комфортных условий для отдельного контингента, столкнулись с саботажем и шантажом со стороны осужденных, - рассказал Константин Чуйченко. - Есть информация о том, что данный бунт был срежиссирован извне, эти же люди проплатили так называемых "правозащитников", которые до сих пор пытаются раскачать ситуацию в масс-медиа. Были реальные угрозы в адрес начальника колонии и его семьи, пресечена попытка нападения".

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