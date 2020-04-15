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НОВОСТИ

Как оформить цифровой пропуск в Подмосковье: ИНФОГРАФИКА

14:55 15.04.2020

С 15 апреля для передвижения граждан в Московской области и Москве начала действовать система цифровых пропусков (см. "НГ") . 

Жители Подмосковья могут оформить их в мобильном приложении "Госуслуги СТОП Коронавирус", скачать которое можно по ссылке. Физические лица могут также получить мобильный пропуск через Единый портал госуслуг. Там же индивидуальные предприниматели и юридические лица могут оформить пропуска своим сотрудникам, которым необходимо выходить на работу. 

Для получения консультаций по порядку внесения требуемых сведений можно позволить на номер горячей линии: 8-800-550-50-30.

Для удобства граждан правительство Московской области подготовило наглядную инструкцию, как оформить пропуск.

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