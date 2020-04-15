Как оформить цифровой пропуск в Подмосковье: ИНФОГРАФИКА
14:55 15.04.2020
С 15 апреля для передвижения граждан в Московской области и Москве начала действовать система цифровых пропусков (см. "НГ") .
Жители Подмосковья могут оформить их в мобильном приложении "Госуслуги СТОП Коронавирус", скачать которое можно по ссылке. Физические лица могут также получить мобильный пропуск через Единый портал госуслуг. Там же индивидуальные предприниматели и юридические лица могут оформить пропуска своим сотрудникам, которым необходимо выходить на работу.
Для получения консультаций по порядку внесения требуемых сведений можно позволить на номер горячей линии: 8-800-550-50-30.
Для удобства граждан правительство Московской области подготовило наглядную инструкцию, как оформить пропуск.
|
Новости
- 15:32 15.04.2020
- Количество случаев заражения коронавирусом в мире превысило 2 млн - данные ТАСС
- 15:12 15.04.2020
- Бунт в колонии Ангарска мог быть срежиссирован извне - Чуйченко
- 15:00 15.04.2020
- В московских поликлиниках провели 5 тыс. КТ-исследований для диагностики коронавируса
- 14:32 15.04.2020
- Российские ветеранские организации попросили Путина отложить парад Победы
- 14:12 15.04.2020
- Принятые ЕС карантинные меры обошлись в сумму около 3 трлн евро
- 14:00 15.04.2020
- Уточнены условия для получения выплаты в 5 тыс. рублей на детей
- 13:32 15.04.2020
- Решение США приостановить финансирование ВОЗ не имеет оснований - глава дипломатии ЕС
- 13:20 15.04.2020
- Отсрочку исполнения "закона Яровой" из-за пандемии не исключили в Госдуме
- 13:05 15.04.2020
- Путин выступит перед совещанием с членами правительства
- 13:00 15.04.2020
- ММКФ перенесен на осень
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать