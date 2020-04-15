Количество случаев заражения коронавирусом в мире превысило 2 млн - данные ТАСС
15:32 15.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Общее количество случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 2 млн. Об этом свидетельствуют данные ТАСС на основе официальных заявлений властей, а также подсчетов экспертов и СМИ в странах, где отмечены случаи заболевания.
В мире зарегистрировано по меньшей мере 2 001 080 случаев инфицирования, умерло 126 950 человек (6,34%). Отметка в 1 млн была преодолена 2 апреля. Таким образом, число заболевших удвоилось за 13 дней.
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