Россияне стали ходить пешком на 50% реже по сравнению с серединой января
16:00 15.04.2020 Источник: Эхо Москвы
Жители России стали ходить пешком на 50% реже по сравнению с серединой января.
Ездить на автомобилях и общественном транспорте — на 40% реже. Об этом свидетельствуют данные компании Apple, которая открыла доступ к анонимным сведениям об использовании приложения Карты-Apple во время пандемии коронавируса.
Обнародована информация о 63 странах мира. Из этих данных следует, что снижение потока началось в середине марта и достигло минимальных значений к началу апреля. Эхо Москвы
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