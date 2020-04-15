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Россияне стали ходить пешком на 50% реже по сравнению с серединой января

16:00 15.04.2020 Источник: Эхо Москвы

Жители России стали ходить пешком на 50% реже по сравнению с серединой января.

Ездить на автомобилях и общественном транспорте — на 40% реже. Об этом свидетельствуют данные компании Apple, которая открыла доступ к анонимным сведениям об использовании приложения Карты-Apple во время пандемии коронавируса.

Обнародована информация о 63 странах мира. Из этих данных следует, что снижение потока началось в середине марта и достигло минимальных значений к началу апреля.  Эхо Москвы

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