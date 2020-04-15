Безработица на Украине выросла почти в 10 раз по сравнению с докарантинным периодом

16:12 Источник: Интерфакс

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что количество зарегистрированных безработных в стране возросло почти в 10 раз после введения карантина.

"Количество безработных, зарегистрированных сейчас, увеличивается и резко возросло почти в 10 раз по сравнению с тем количеством, которое было перед введением карантина, в дни перед введение карантина", - сказал Щмыгаль на заседании правительства в среду.

Также он отметил, что программа по помощи утратившим работу предпринимателям сейчас дорабатывается.