В одном из зоопарков Германии предположили, что вскоре одних животных могут начать скармливать другим
17:12 15.04.2020 Источник: Газета.Ru
Директор зоопарка Ноймюнстер в северной Германии Вирена Каспари рассказала, что некоторых животных, возможно, скоро придется кормить другими. Об этом сообщает Die Welt.
Каспари пояснила, что многие животные потребляют большое количество еды, которое зоопарк сейчас не способен закупать из-за серьезных финансовые проблем на фоне пандемии коронавируса. Если дойдет до того, что еды не останется совсем, животных придется усыпить, чтобы они не страдали от голода.
«В худшем случае нам придется кормить некоторых животных другими», — сказала Каспари, добавив, что на этот случай уже составлен список животных, которых придется убить в первую очередь. Газета.Ru
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