Проблем с доставкой продуктов в магазины «Дикси» в Москве нет

16:21

Представители торговой сети «Дикси» в Москве не отмечают каких-то перебоев с доставкой продуктов в связи с введением в мегаполисе пропускной системы. По словам главного исполнительного директора «Дикси» Игоря Плетнева, ситуация, наоборот, может оказаться благоприятной для доставки товаров. «Никаких проблем с доставкой товаров и продуктов в магазины сети в связи с введением пропусков не возникает. Все магазины вовремя снабжаются. Наоборот, дороги свободны, все водители получили пропуска, и они успевают совершить больше рейсов», - заявил Плетнев, по мнению которого в нынешней ситуации может быть увеличена скорость снабжения магазинов.

С сегодняшнего дня в Москве введена система электронных пропусков, которые должны получать все горожане, передвигающиеся по столице на общественном и личном транспорте.