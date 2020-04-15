Проблем с доставкой продуктов в магазины «Дикси» в Москве нет
16:21 15.04.2020
Представители торговой сети «Дикси» в Москве не отмечают каких-то перебоев с доставкой продуктов в связи с введением в мегаполисе пропускной системы. По словам главного исполнительного директора «Дикси» Игоря Плетнева, ситуация, наоборот, может оказаться благоприятной для доставки товаров. «Никаких проблем с доставкой товаров и продуктов в магазины сети в связи с введением пропусков не возникает. Все магазины вовремя снабжаются. Наоборот, дороги свободны, все водители получили пропуска, и они успевают совершить больше рейсов», - заявил Плетнев, по мнению которого в нынешней ситуации может быть увеличена скорость снабжения магазинов.
С сегодняшнего дня в Москве введена система электронных пропусков, которые должны получать все горожане, передвигающиеся по столице на общественном и личном транспорте.
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