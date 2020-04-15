В регионы нужно направить дополнительно 200 млрд рублей - Путин
16:35 15.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин считает необходимым направить регионам дополнительно 200 млрд рублей на обеспечение устойчивости их бюджетов.
"Предлагаю дополнительно направить 200 миллиардов рублей на обеспечение устойчивости и сбалансированности региональных бюджетов, причем у субъектов Федерации должна быть возможность гибко использовать эти средства", - заявил глава государства на совещании с членами правительства.
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