Компании МСП получат безвозмездную госпомощь по 12 130 руб. на сотрудника

16:41 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин поручил оказать прямую безвозмездную помощь от государства компаниям малого и среднего бизнеса в объеме 12 130 руб. на сотрудника. Об этой мере поддержки он сообщил на совещании с членами правительства. "Предлагаю предоставить малым и средним компаниям пострадавших отраслей, подчеркну, дополнительно к уже принятым мерам поддержки, прямую безвозмездную финансовую помощь со стороны государства, - сказал Путин. - <…> Объем поддержки для конкретной компании будет рассчитываться с учетом общей численности ее работников по состоянию на 1 апреля текущего года, исходя из суммы в 12 тысяч 130 рублей на одного сотрудника в месяц", - сказал Путин.