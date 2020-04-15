Компании, торгующие непродовольственными товарами, включат в список пострадавших - Путин

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин дал поручение включить в перечень наиболее пострадавших отраслей от пандемии компании малого и среднего бизнеса, торгующие непродовольственными товарами.

"Считаю, что в перечень наиболее пострадавших отраслей, а это, напомню, предприятия малого и среднего бизнеса в сфере общественного питания, туризма, гостиничного дела, следует добавить и малые и средние компании, которые ведут торговлю непродовольственными товарами", - сказал президент, открывая совещание с членами правительства.

Путин подчеркнул, что у этой категории бизнеса "также хватает сейчас проблем". Президент напомнил, что вместе с правительством было решено принимать дополнительные шаги по поддержке экономики по мере развития ситуации. Поэтому он обратился к участникам совещания с просьбой включить в программу такой поддержки дополнительный ряд системных мер, которые были согласованы со всеми ведомствами.