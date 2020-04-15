Росатом проводит стерилизацию медицинских систем, необходимых для тестирования COVID-19
16:55 15.04.2020
Дочернее предприятие госкорпорации Росатом АО "Стерион" приступило к стерилизации медицинских транспортных систем, предназначенных для тестирования на наличие вируса COVID-19. Работа осуществляется в рамках контракта с компанией "ГЕМ".
Стерилизация проводится путем воздействия пучка ускоренных электронов на обрабатываемую продукцию, загруженную на специальный конвейер. Технология позволяет не распаковывать картонную транспортную тару. После обработки изделия сразу становятся пригодными к использованию. В отличие от других методов стерилизации, здесь не требуется дегазация или другие дополнительные действия перед использованием.
Медицинские транспортные системы, стерилизуемые компанией "Стерион", предназначены для отбора биологических проб и транспортирования их до места проведения диагностики с использованием методов in vitro. Они включают в себя пробирку с транспортной средой для вирусов (в том числе COVID-19), герметично укупоренную винтовой крышкой, а также зонд-тампон для отбора пробы.
На сегодняшний день стерилизовано уже более 20 тыс. медицинских транспортных систем. К концу апреля объем обработанных изделий составит 150 тыс., а в мае планируется выйти уже на 300 тыс., сообщил Александр Шибанов - гендиректор АО "Русатом", интегратора госкорпорации Росатом в области радиационных технологий в медицине и промышленности, в контуре управления которого находится компания "Стерион".
Кроме того, на базе "Стериона" продолжается стерилизация медицинских масок (см "НГ"). На сегодняшний день стерилизовано уже около 1,5 млн единиц.
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