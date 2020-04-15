Собянин подписал третий пакет мер поддержки столичного бизнеса

17:26

Новая программа кредитной поддержки малого и среднего бизнеса Москвы будет беспрецедентной, уверен мэр Сергей Собянин. После выступления президента Владимира Путина, градоначальник сообщил в блоге о том, как столичные власти откликнутся на призыв главы РФ о поддержке реального сектора экономки. По его словам, только что было подписано постановление о выполнении третьего пакета поддержки городского бизнеса.

Собянин считает, что главная угроза для малых и средних предприятий сейчас – нехватка средств на оплату ранее взятых кредитов и отсутствие возможности получить «стабилизационный» кредит, чтобы пережить спад спроса. Для того, чтобы помочь бизнесу, столичный бюджет возьмет на себя субсидирование процентной ставки до 6% годовых по ранее взятым кредитам. «Эта мера касается каждого малого и среднего предпринимателя, независимо от вида деятельности. По новым «стабилизационным» кредитам на финансирование текущей деятельности будем субсидировать ставку до 8%», – считает мэр.

Для того, чтобы участвовать в кредитной программе, предприниматели должны будут выполнять главное условия – расходовать средства на бизнес, действующий на территории Москвы. «Надеемся, что приоритетом будет выплата заработной платы», – подчеркнул мэр. «Будем и дальше, находясь в диалоге с бизнесом, предпринимателями, вырабатывать меры поддержки экономики. В первую очередь, нацеленные на сохранение и поддержание рабочих мест», – написал Собянин.