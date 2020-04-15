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НОВОСТИ

Введение пропусков в Москве не осложнило снабжение магазинов сети "Азбука вкуса"

17:53 15.04.2020

Каких-то задержек доставки продуктов и товаров для магазинов сети «Азбука вкуса» в связи с введением электронных пропусков в Москве не возникало. По словам директора по отношениям с органами государственной власти «Азбуки вкуса» Андрея Чурсина, магазины работают в плановом режиме. Также, по его словам, менеджмент сети не ждет каких-то проблем с поставками и в ближайшие дни.

В Москве с сегодняшнего дня в связи с пандемией коронавируса начал действовать пропускной режим – горожанам нужно получать специальные коды для того, чтобы передвигаться по городу на общественном и личном транспорте. Для большинства горожан введен режим самоизоляции – им рекомендовано не покидать свои квартиры до 30 апреля. Аналогичные меры введены в Подмосковье, для того, чтобы попасть в столицу из Московской области водителям нужно предъявить электронный пропуск.

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