0
0
87
НОВОСТИ

В Кремле рассмотрят предложение ветеранских организаций о переносе парада Победы

18:20 15.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Обращение ветеранских организаций к президенту России Владимиру Путину с просьбой перенести парад Победы в Москве с 9 мая на более позднюю дату будет рассмотрено. Об этом ТАСС заявил в среду пресс- секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Это обращение будет рассмотрено", - отметил он.

Ранее Песков неоднократно отмечал, что решений о переносе парада и других приуроченных к этой дате мероприятий пока не принималось, хотя и не исключал, что этот вопрос будет рассмотрен.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

18:55 15.04.2020
Медведев: В некоторых отраслях ситуация по сути напоминает коллапс...
0
31
18:47 15.04.2020
Очищающие почву от нефти бактерии обнаружены учеными "Роснефти" и нацпарка "Русская Арктика"
0
51
18:40 15.04.2020
Восстановление рынка может занять несколько лет - Fitch
0
67
18:35 15.04.2020
Рубль падает вслед за дешевеющей нефтью
0
83
17:53 15.04.2020
Введение пропусков в Москве не осложнило снабжение магазинов сети "Азбука вкуса"
0
123
17:40 15.04.2020
Полицейские задержали мужчину, сообщившего о "минировании" станций метро в Москве
0
152
17:26 15.04.2020
Собянин подписал третий пакет мер поддержки столичного бизнеса
0
182
17:12 15.04.2020
В одном из зоопарков Германии предположили, что вскоре одних животных могут начать скармливать другим
0
188
17:00 15.04.2020
Компании, торгующие непродовольственными товарами, включат в список пострадавших - Путин
0
198
16:55 15.04.2020
Росатом проводит стерилизацию медицинских систем, необходимых для тестирования COVID-19
0
187

Возврат к списку