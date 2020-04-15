В Кремле рассмотрят предложение ветеранских организаций о переносе парада Победы

18:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Обращение ветеранских организаций к президенту России Владимиру Путину с просьбой перенести парад Победы в Москве с 9 мая на более позднюю дату будет рассмотрено. Об этом ТАСС заявил в среду пресс- секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Это обращение будет рассмотрено", - отметил он.

Ранее Песков неоднократно отмечал, что решений о переносе парада и других приуроченных к этой дате мероприятий пока не принималось, хотя и не исключал, что этот вопрос будет рассмотрен.