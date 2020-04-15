Восстановление рынка может занять несколько лет - Fitch
18:40 15.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сделка ОПЕК+ смягчит, но не исправит проблему падающего спроса, ребалансировка нефтяного рынка может потребовать нескольких лет. Об этом говорится в отчете рейтингового агентства Fitch.
"Восстановление рынка может занять еще несколько лет. Для возврата его в прежнее состояние в дополнение к объявленным сокращениям потребуется дополнительное снижение производства нефти, хоть и не в таких больших масштабах, как если бы сделки ОПЕК+ не было", - говорится в отчете.
Агентство сохранило прогноз по среднегодовой цене нефти Brent в 2020 году на уровне $35 за баррель. При этом рост цены до $45 за баррель ожидается не ранее 2021 года, а до $53 за баррель - не ранее 2022 года.
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