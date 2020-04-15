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Рубль падает вслед за дешевеющей нефтью

18:35 15.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Курс евро в ходе торгов Московской биржи вырос на 2,3% к уровню закрытия предыдущих торгов, до 82 руб., свидетельствуют данные торговой площадки. Курс доллара прибавил 3% и достиг отметки в 75,23 руб.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на бирже ICE в Лондоне ускорила падение до 8,18% к уровню закрытия предыдущих торгов, торгуется на уровне 27,18 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов на 18:10 мск.

В свою очередь нефть марки WTI дешевеет на 4,93% и торговалась на уровне $26,05 за баррель.

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