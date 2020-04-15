Медведев: В некоторых отраслях ситуация по сути напоминает коллапс...
18:55 15.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пандемия коронавируса привела практически к коллапсу в ряде отраслей экономики России, властям страны предстоит подготовить ответ на такой вызов. Об этом заявил в среду председатель "Единой России", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе онлайн-совещания с представителями бизнеса по оказанию помощи гражданам в связи с пандемией.
"Очевидно, что ситуация очень сложная и не нужно преуменьшать проблемы. В некоторых отраслях ситуация по сути напоминает коллапс - то есть, просто ничего нет", - сказал Медведев. Он отметил, что с этим столкнулась не только Россия, причем все государства "готовят свой ответ".
"И нам этот ответ необходимо будет обязательно дать", - добавил зампред Совбеза, отметив, что этот ответ "уже частично реализован" решениями, принятыми президентом РФ Владимиром Путиным. "Но понятно, что жизнь будет идти вперед и ситуация будет развиваться", - заключил Медведев.
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