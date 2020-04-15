Порядка 8 тысячам россиян, оставшихся за границей, получили матпомощь - Лавров
19:15 15.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Материальная помощь была выплачена порядка 8 тысячам россиян, оказавшимся в сложном положении за рубежом. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью газете "Коммерсант", опубликованном в среду на сайте издания.
"Мы начали осуществлять выплаты. По состоянию на сегодняшний день, выплаты материальной помощи были оформлены примерно восьми тысячам наших сограждан, остается порядка 27 тысяч из тех, кто записался и кто может претендовать на эти ежедневные выплаты. Есть параметры материальной помощи для взрослых и для детей, утвержденные постановлением правительства", - сказал он.
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