Saudi Aramco не вводила специальных условий для покупателей ее нефти - заявление

19:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Saudi Aramco не вводила специальных условий для покупателей ее нефти по отсрочке платежа, говорится в сообщении компании.

Ранее агентство Reuters сообщило о том, что Aramco не только предоставляет скидки клиентам на нефть, но и готова отсрочить поступление платежа.

"Вопреки недавнему сообщению в СМИ, Aramco не делала никаких предложений о продлении сроков оплаты при продаже нефти", - говорится в заявлении.