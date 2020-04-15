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В СПЧ сочли ошибочным перенос Дня окончания Второй мировой на 3 сентября

20:10 15.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев просит председателя Совфеда Валентину Матвиенко учесть позицию Совета о недопустимости празднования Дня окончания Второй мировой войны 3 сентября - в день памяти жертв теракта в Беслане. Соответствующая информация размещена в среду на сайте СПЧ.

Госдума на заседании во вторник приняла во втором и третьем чтениях законопроект о переносе на 3 сентября дня воинской славы - Дня окончания Второй мировой войны. Одновременно упраздняется действующая сейчас памятная дата 2 сентября. Документ был направлен в Совфед.

"По нашему мнению, решения об установлении памятных дат должны объединять людей, а не разобщать их. Перенос Дня воинской славы со 2 на 3 сентября будет встречен с непониманием родными и близкими погибших в этом чудовищном теракте", - отмечается в письме Фадеева. Он просит Матвиенко "учесть позицию Совета при рассмотрении законопроекта".

В релизе отмечается, что большинство членов Совета считают, что решение о переносе Дня воинской славы России "является ошибочным".

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