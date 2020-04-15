Пандемия не сорвет планов НАТО по противодействию России - Столтенберг
20:25 15.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пандемия коронавируса не приведет к пересмотру военных приоритетов НАТО, включая сдерживание России. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в среду на пресс-конференции по итогам видеоконференции министров обороны альянса.
"Пандемия не должна изменить коренные приоритеты НАТО, которая является военной организацией. Террористические угрозы никуда не денутся, и решительные действия России также будут требовать нашего ответа. НАТО не должна заниматься предоставлением медицинской помощи, она может лишь поддерживать гражданские структуры", - сказал Столтенберг.
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