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НОВОСТИ

Выполняя новые поручения президента, Сбербанк уже приступил к проработке вопросов поддержки бизнеса

21:16 15.04.2020

Сегодня на совещании с правительством президент Владимир Путин поручил усилить кредитную поддержку бизнеса. В частности, разработать новый кредитный продукт - льготные кредиты на пополнение оборотных средств для системообразующих предприятий. Такая поддержка даст возможность сохранить ритмичную работу не только им, но и их партнерам, поддержав занятость и выплаты зарплат сотрудникам по всей кооперационной цепочке, подчеркнул глава государства.

В Сбербанке сообщили, что уже начали работу в этом направлении. "Сбербанк инициативно участвует во всех программах поддержки предпринимательства в текущей ситуации, - рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов. - Мы уже состоим в рабочей группе правительства РФ по разработке новой программы на пополнение оборотных средств, которую озвучил сегодня президент страны. Буквально сегодня проходило обсуждение возможных параметров программы внутри банка. Детали мы раскроем в ближайшее время".

Владимир Полканов

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