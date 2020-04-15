В Москве составлено ок 9 тыс протоколов о нарушении самоизоляции за последние 5 дней
22:00 15.04.2020 Источник: Интерфакс
В Москве могут ввести новые ограничительные меры для граждан в случае ухудшения эпидемиологической ситуации с коронавирусом, сообщил министр правительства Москвы, начальник главного контрольного управления Москвы Евгений Данчинков.
"Если ситуация будет ухудшаться, я этого не исключаю (введения ограничительных мер для москвичей). На сегодняшний день у нас только по данным полиции было составлено с субботы более 9 тысяч протоколов о нарушении режима социального дистанцирования, это я имею ввиду тех, кто прогуливается по улице, курит в парке и так далее", - сказал Данчинков в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).
Он отметил, что говорить о смягчении ограничительных мер, введенных в Москве, говорить преждевременно, все будет зависеть от развития ситуации с коронавирусом.
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