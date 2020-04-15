0
0
0
НОВОСТИ

В Москве составлено ок 9 тыс протоколов о нарушении самоизоляции за последние 5 дней

22:00 15.04.2020 Источник: Интерфакс

В Москве могут ввести новые ограничительные меры для граждан в случае ухудшения эпидемиологической ситуации с коронавирусом, сообщил министр правительства Москвы, начальник главного контрольного управления Москвы Евгений Данчинков.

"Если ситуация будет ухудшаться, я этого не исключаю (введения ограничительных мер для москвичей). На сегодняшний день у нас только по данным полиции было составлено с субботы более 9 тысяч протоколов о нарушении режима социального дистанцирования, это я имею ввиду тех, кто прогуливается по улице, курит в парке и так далее", - сказал Данчинков в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

Он отметил, что говорить о смягчении ограничительных мер, введенных в Москве, говорить преждевременно, все будет зависеть от развития ситуации с коронавирусом.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

21:16 15.04.2020
Выполняя новые поручения президента, Сбербанк уже приступил к проработке вопросов поддержки бизнеса
0
101
20:25 15.04.2020
Пандемия не сорвет планов НАТО по противодействию России - Столтенберг
0
172
20:10 15.04.2020
В СПЧ сочли ошибочным перенос Дня окончания Второй мировой на 3 сентября
0
193
19:55 15.04.2020
Saudi Aramco не вводила специальных условий для покупателей ее нефти - заявление
0
234
19:49 15.04.2020
Асад купил своей жене картину за 23 млн фунтов на аукционе в Лондоне
0
259
19:15 15.04.2020
Порядка 8 тысячам россиян, оставшихся за границей, получили матпомощь - Лавров
0
225
18:55 15.04.2020
Медведев: В некоторых отраслях ситуация по сути напоминает коллапс...
0
294
18:47 15.04.2020
Очищающие почву от нефти бактерии обнаружены учеными "Роснефти" и нацпарка "Русская Арктика"
0
263
18:40 15.04.2020
Восстановление рынка может занять несколько лет - Fitch
0
312
18:35 15.04.2020
Рубль падает вслед за дешевеющей нефтью
0
369

Возврат к списку