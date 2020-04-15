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Жертвами коронавируса в Москве стали еще семь человек

23:30 15.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Еще 7 человек с коронавирусом и сопутствующими заболеваниями умерли в Москве, у 36-летнего пациента болезнь протекала в тяжелой форме. Об этом сообщили в среду в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"В Москве скончались 7 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию. Среди умерших - пациенты от 36 до 86 лет. У 36-летнего пациента болезнь протекала в тяжелой форме, у него была очагово-сливная вирусная бронхопневмония с тотальным поражением легких", - сообщили в штабе. Всего в Москве из-за заболевания вызываемого коронавирусом умерли 113 человек.

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