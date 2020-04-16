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Почти 18 трлн рублей потеряет экономика РФ из-за пандемии

07:50 16.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Потери российской экономики из-за пандемии коронавируса могут составить порядка 17,9 трлн рублей, в то время как около 15,5 млн человек могут оказаться невостребованными на рынке труда. Такие данные приводит в четверг газета "Известия" со ссылкой на макроэкономический обзор Национального рейтингового агентства (НРА).

По прогнозам экспертов агентства, такой сценарий возможен, если не будут приняты дополнительные меры для выхода экономики из кризиса.

"Наша оценка позволяет говорить о потерях в 17,9 трлн рублей в годовом выражении. Потенциально невостребованными на рынке труда могут оказаться до 15,5 млн человек. Сокращение налогов, сборов и страховых взносов оценивается в 4,2 трлн рублей. Такой ущерб является неприемлемым для экономики страны, поэтому в НРА ожидают введения дополнительных мер для более быстрого выхода экономики из кризиса", - приводит издание выдержки из обзора.

По данным агентства, максимальные потери прогнозируются у гостиниц и предприятий общественного питания (в 2020 году сокращение добавленной стоимости может составить до 83,9%), кроме того, потери ожидают всю сферу услуг (-77,5%), производство одежды и обуви (-52,7%), а также области культуры и спорта, организации досуга и развлечений (-46,1%).

При этом в обзоре указывается, что на сегодняшний день уже принятые правительством меры поддержки экономики - кредитные каникулы, отсрочка налоговых платежей, мораторий на банкротства, меры первоочередной адресной поддержки отдельным сферам - оцениваются в 2 трлн рублей. "На наш взгляд, эта помощь пока является "пожарной". Она способна решить текущие и неотложные задачи, помочь предприятиям остаться "на плаву", но эти меры не будут способствовать быстрому восстановлению экономики "после карантина", - цитирует газета представителя агентства.

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