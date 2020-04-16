Въезд в Москву не разрешили более 12 тысячам водителей
07:30 16.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более 12 тысяч водителей автомобилей не пропустили за последние четыре дня на въездах в Москву из-за нарушения режима самоизоляции, введенного для борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции. Об этом ТАСС сообщил источник в оперативных службах.
"Более 12 тысяч водителей машин не пустили в Москву с 12 апреля, когда все въезды в город были частично перекрыты. Это те люди, которые нарушили режим самоизоляции, многие из машин были с региональными номерными знаками. В первый день работы электронных пропусков в город не было допущено более трех тысяч автомобилей", - сказал собеседник агентства.
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