Въезд в Москву не разрешили более 12 тысячам водителей

07:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 12 тысяч водителей автомобилей не пропустили за последние четыре дня на въездах в Москву из-за нарушения режима самоизоляции, введенного для борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции. Об этом ТАСС сообщил источник в оперативных службах.

"Более 12 тысяч водителей машин не пустили в Москву с 12 апреля, когда все въезды в город были частично перекрыты. Это те люди, которые нарушили режим самоизоляции, многие из машин были с региональными номерными знаками. В первый день работы электронных пропусков в город не было допущено более трех тысяч автомобилей", - сказал собеседник агентства.