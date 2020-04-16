США готовы поставить в РФ аппараты ИВЛ - Трамп
08:30 16.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты готовы предоставить России аппараты искусственной вентиляции легких в качестве помощи в борьбе с распространением нового коронавируса. Об этом сообщил в среду на брифинге для журналистов в Белом доме президент США Дональд Трамп.
"Мне кажется, России понадобятся аппараты искусственной вентиляции легких. Им сейчас трудно в Москве. Мы им поможем", - заявил американский лидер.
"Мы поможем другим странам, которым нужны аппараты искусственной вентиляции легких. У нас будет много [этой медицинской техники]", - сказал Трамп.
Новости
- 08:50 16.04.2020
- За последние сутки в больницу в Коммунарке поступили более 50 человек, более 40 выписаны
- 08:10 16.04.2020
- Полиция не проверяет пропуска у пассажиров метро
- 07:50 16.04.2020
- Почти 18 трлн рублей потеряет экономика РФ из-за пандемии
- 07:40 16.04.2020
- Пик заражения коронавирусом в США пройден - Трамп
- 07:30 16.04.2020
- Въезд в Москву не разрешили более 12 тысячам водителей
- 23:30 15.04.2020
- Жертвами коронавируса в Москве стали еще семь человек
- 22:00 15.04.2020
- В Москве составлено ок 9 тыс протоколов о нарушении самоизоляции за последние 5 дней
- 21:16 15.04.2020
- Выполняя новые поручения президента, Сбербанк уже приступил к проработке вопросов поддержки бизнеса
- 20:25 15.04.2020
- Пандемия не сорвет планов НАТО по противодействию России - Столтенберг
- 20:10 15.04.2020
- В СПЧ сочли ошибочным перенос Дня окончания Второй мировой на 3 сентября
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать