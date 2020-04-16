США готовы поставить в РФ аппараты ИВЛ - Трамп

08:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты готовы предоставить России аппараты искусственной вентиляции легких в качестве помощи в борьбе с распространением нового коронавируса. Об этом сообщил в среду на брифинге для журналистов в Белом доме президент США Дональд Трамп.

"Мне кажется, России понадобятся аппараты искусственной вентиляции легких. Им сейчас трудно в Москве. Мы им поможем", - заявил американский лидер.

"Мы поможем другим странам, которым нужны аппараты искусственной вентиляции легких. У нас будет много [этой медицинской техники]", - сказал Трамп.