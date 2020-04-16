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Полиция не проверяет пропуска у пассажиров метро

08:10 16.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Обстановка на станциях московского метро, где в среду утром возникли очереди на вход из-за проверки пропусков полицейскими, в четверг спокойная.

Как передают корреспонденты ТАСС, скоплений людей нет, полицейские не проверяют пропуска пассажиров, спускающихся в метро.

На станциях "Перово", "Царицыно" и "Кантемировская" люди спокойно проходят через турникеты. Сотрудников полиции, по данным на 07:45, нет ни на одной из этих станций, а служба безопасности обращает внимание только на людей с большими сумками.

Пассажиры в метро стараются держать дистанцию и по возможности не садиться вплотную друг к другу. Примерно у половины из них есть медицинские маски.

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