За последние сутки в больницу в Коммунарке поступили более 50 человек, более 40 выписаны
08:50 16.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пятьдесят два человека поступили за последние сутки в московскую больницу в Коммунарке, которая является базой для лечения пациентов с коронавирусом в столице. Об этом сообщил в четверг главный врач медицинского учреждения Денис Проценко на своей странице в соцсети "Фейсбук".
"За последние сутки к нам поступило 52 человека, также было выписано 46 пациентов", - говорится в сообщении.
Всего на лечении находятся 493 пациента, у 480 диагноз "пневмония", у 328 подтвержден коронавирус. В реанимации 44 человека, из них к аппарату искусственного дыхания легких подключен 21 человек.
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