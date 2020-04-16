За последние сутки в больницу в Коммунарке поступили более 50 человек, более 40 выписаны

08:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пятьдесят два человека поступили за последние сутки в московскую больницу в Коммунарке, которая является базой для лечения пациентов с коронавирусом в столице. Об этом сообщил в четверг главный врач медицинского учреждения Денис Проценко на своей странице в соцсети "Фейсбук".

"За последние сутки к нам поступило 52 человека, также было выписано 46 пациентов", - говорится в сообщении.

Всего на лечении находятся 493 пациента, у 480 диагноз "пневмония", у 328 подтвержден коронавирус. В реанимации 44 человека, из них к аппарату искусственного дыхания легких подключен 21 человек.