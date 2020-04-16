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Данные по заразившимся коронавирусом на утро 16 апреля

09:00 16.04.2020 Источник: Lenta.ru

Проект университета Джонса Хопкинса опубликовал данные по заразившимся коронавирусом на утро 16 апреля. Согласно сайту, общее число инфицированных SARS-CoV-2 в мире достигло 2 063 161.

За все время пандемии коронавируса скончались 163,9 тысячи человек, вылечились более 512 тысяч. Прирост за последние сутки составил 79,9 тысячи заразившихся.

Антилидерами по уровню заражений остаются США (638 тысяч), Испания (180 тысяч), Италия (165 тысяч), Германия и Франция (по 134 тысячи) и Великобритания (99 тысяч). Россия находится на 15-м месте с показателем 24 490 человек; умерли, с учетом скончавшихся 15 апреля в Москве, 205 человек, выздоровели 1986.

Наибольшее число летальных исходов зафиксировано в Италии, Испании, Франции, Великобритании, США и Иране. При этом в первых четырех странах уровень смертности превышает 10 процентов при среднем показателе 4,7 процента.  Lenta.Ru

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