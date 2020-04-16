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В Кремле приняли решение о переносе парада 9 Мая - СМИ

09:05 16.04.2020 Источник: РБК

В Кремле принято решение не проводить парад Победы 9 мая, рассказали РБК три источника, близких к администрации президента, и собеседник, близкий к Минобороны.

Официально о переносе парада планируется сообщить до конца этой недели, ожидается, что с соответствующим объявлением может выступить лично Владимир Путин, уточнили два близких к Кремлю источника РБК. По словам одного из собеседников, о переносе может быть объявлено в четверг, 16 апреля, на заседании Совбеза.

В среду стало известно, что три организации, объединяющие ветеранов войны, обратились к президенту с просьбой перенести парад с 9 мая на более позднюю дату.

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