Коронавирус выявили у 668 моряков авианосца "Шарль де Голль"

09:20 Источник: Газета.Ru

В министерстве обороны Франции рассказали, что положительный результат теста на новый тип коронавируса COVID-19 показали анализы у моряков с авианосца «Шарль де Голль». Об этом сообщает BFMTV.

Всего тестирование на коронавирус прошли 1767 военных. Инфицированными оказали 668 моряков.

Среди зараженных 31 человек был доставлен в военный госпиталь, расположенный в Тулоне. В минобороны уточнили, что один из пациентов помещен в реанимацию. Газета.Ru