Коронавирус выявили у 668 моряков авианосца "Шарль де Голль"
09:20 16.04.2020 Источник: Газета.Ru
В министерстве обороны Франции рассказали, что положительный результат теста на новый тип коронавируса COVID-19 показали анализы у моряков с авианосца «Шарль де Голль». Об этом сообщает BFMTV.
Всего тестирование на коронавирус прошли 1767 военных. Инфицированными оказали 668 моряков.
Среди зараженных 31 человек был доставлен в военный госпиталь, расположенный в Тулоне. В минобороны уточнили, что один из пациентов помещен в реанимацию. Газета.Ru
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