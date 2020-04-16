«Коммунисты России» требуют прекратить показ сериала «Зулейха открывает глаза»
09:15 16.04.2020 Источник: НГ-Online
В понедельник 13 апреля в эфире телеканала «Россия 1» стартовала премьера мини-сериала «Зулейха открывает глаза» по известному роману Гузели Яхиной, который рассказывает о судьбе татарской крестьянки, оказавшейсяв 30-е годы вместе с другими «раскулаченными» в сибирской ссылке. В главной роли снялась актриса Чулпан Хаматова.
Партия «Коммунисты России» решила добиться от телеканала «Россия-1» прекращения показа сериала. «Любой пасквиль на советское прошлое – это плевок в лицо всему нашему российскому народу. Эти господа, являясь антисоветчиками, пытаются притянуть за уши любые факты, которые позволили бы очернить советское прошлое. Я считаю, что государство должно вмешиваться и такие вещи просто запрещать», - цитирует председателя ЦК партии «Коммунисты России» Максима Сурайкина Telegram канал "Подъем".
Сурайкин сообщил о направлении соответствующего требования телеканалу "Россия 1".
Вера Цветкова
НОВОСТИ
- 10:05 16.04.2020
- Главный алтайский шаман попробует "успокоить" коронавирус
- 10:00 16.04.2020
- Первый в 2020 году обмен пленными между ДНР и Украиной начался под Горловкой - Грызлов
- 09:32 16.04.2020
- Глава Минэкономразвития проверил работу банков по выдаче льготных кредитов
- 09:20 16.04.2020
- Коронавирус выявили у 668 моряков авианосца "Шарль де Голль"
- 09:05 16.04.2020
- В Кремле приняли решение о переносе парада 9 Мая - СМИ
- 09:00 16.04.2020
- Данные по заразившимся коронавирусом на утро 16 апреля
- 08:50 16.04.2020
- За последние сутки в больницу в Коммунарке поступили более 50 человек, более 40 выписаны
- 08:30 16.04.2020
- США готовы поставить в РФ аппараты ИВЛ - Трамп
- 08:10 16.04.2020
- Полиция не проверяет пропуска у пассажиров метро
- 07:50 16.04.2020
- Почти 18 трлн рублей потеряет экономика РФ из-за пандемии
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать