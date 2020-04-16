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«Коммунисты России» требуют прекратить показ сериала «Зулейха открывает глаза»

09:15 16.04.2020 Источник: НГ-Online

В понедельник 13 апреля в эфире телеканала «Россия 1» стартовала премьера мини-сериала «Зулейха открывает глаза» по известному роману Гузели Яхиной, который рассказывает о судьбе татарской крестьянки, оказавшейсяв 30-е годы вместе с другими «раскулаченными» в сибирской ссылке. В главной роли снялась актриса Чулпан Хаматова.

Партия «Коммунисты России» решила добиться от телеканала «Россия-1» прекращения показа сериала. «Любой пасквиль на советское прошлое – это плевок в лицо всему нашему российскому народу. Эти господа, являясь антисоветчиками, пытаются притянуть за уши любые факты, которые позволили бы очернить советское прошлое. Я считаю, что государство должно вмешиваться и такие вещи просто запрещать», - цитирует председателя ЦК партии «Коммунисты России» Максима Сурайкина Telegram канал "Подъем".

Сурайкин сообщил о направлении соответствующего требования телеканалу "Россия 1". 

Вера Цветкова

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