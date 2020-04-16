Первый в 2020 году обмен пленными между ДНР и Украиной начался под Горловкой - Грызлов

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первый в 2020 году обмен пленными между ДНР и Украиной начался под Горловкой в районе КПП "Майорск". Об этом в четверг заявил журналистам полпред РФ в Контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Борис Грызлов.

"В районе пропускного пункта "Майорск" началась процедура обмена между Киевом и Донецком. Подготовка к обмену обсуждалась в рамках Контактной группы, сегодня это решение выходит на реализацию", - сказал он.