Главный алтайский шаман попробует "успокоить" коронавирус
10:05 16.04.2020 Источник: Интерфакс
Успокоить коронавирус попробуют при помощи шаманского обряда в горах Республики Алтай, сообщил в четверг агентству "Интерфакс-Сибирь" президент духовного центра тюрков "Кин Алтай", главный алтайский шаман Акай Кине.
"Я уже проводил обряд в одиночестве после возвращения из Москвы в конце марта в горах, но не хотел это афишировать. В ближайшее время снова поедем для этого в горы. Мы сейчас в ожидании обновления фазы Луны - обряд зависит от смены природных циклов и, как только случится нужный момент, поедем", - рассказал Кине.
По его словам, обряд будет продолжительным по времени - до двух часов. Главной его особенностью будет не "изгнание вируса", а его "успокоение".
"Обряд мы проводим не для того, чтобы защититься от коронавируса. Коронавирус - живой организм, к нему тоже надо отнестись с уважением, он создан природой человека из-за его агрессии. Мы себя неправильно ведем, когда начинаем бегать от него", - подчеркнул собеседник агентства.
"Мы не боремся с пандемией. Я делаю ей подношение как знак уважения и мы должны принять поведение вируса как урок. Думаю, что уважительное отношение к вирусу Республику Алтай, в том числе, и защищает. Нужно, чтобы коронавирус успокоился, ушел в свою природу - откуда вышел", - добавил Кине.
По его мнению, распространение коронавируса - это очередной "урок для человечества, который в свое время предсказала через шаманов "алтайская принцесса" наряду с паводком, градом и лесными пожарами, от которых регион пострадал в прошлом году.
Кине уверен, что "алтайская принцесса" охраняет Республику Алтай от проникновения вируса именно потому, что жители региона уважительно относятся к праху предков и к окружающей природе.
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