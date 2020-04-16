"Нулевой пациент" заразился в лаборатории Уханя - Fox News

10:32 Источник: РБК

Первый заразившийся коронавирусной инфекцией работал в одной из лабораторий китайского Уханя, который изначально стал эпицентром заболевания. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на несколько источников, знакомых с решениями властей Китая и видевших соответствующие документы.

Телеканал отмечает, что вирус «возник в лаборатории не в качестве биологического оружия», а как результат попыток Китая превзойти США в наработках по обнаружению вирусов и борьбе с ними.

Источники Fox News отметили, что человеку инфекция передалась от летучих мышей, а «нулевой пациент» затем распространил ее на других людей, находившихся в Ухане. РБК