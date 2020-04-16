Россия провела испытания противоспутниковой ракеты, заявили военные США

11:20 Источник: Газета.Ru

Россия провела испытания противоспутниковой ракеты, заявляет Космическое командование Военно-воздушных сил США. Об этом сообщает Reuters. При этом американские военные считают подобные испытания угрозой космическим системам США и их союзников, отметил командующий космическими силами Джон Реймонд.

«Соединенные Штаты готовы и привержены сдерживанию агрессии и защите нации, наших союзников и интересов США от враждебных действий в космосе», – подчеркнул Реймонд в своем заявлении.

Командующий также добавил, что космические державы несут ответственность за обеспечение безопасных и стабильных условий для деятельности в космосе. Газета.Ru