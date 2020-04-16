В Подмосковье число выздоровевших после коронавируса пациентов превысило 100 - оперштаб

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Еще 16 пациентов в Подмосковье, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция, вылечились, общее число выздоровевших превысило 100. Об этом сообщает в четверг региональный оперативный штаб.

"Еще 16 больных коронавирусом вылечили врачи в Подмосковье. Итоговый анализ на коронавирусную инфекцию показал отрицательный результат", - говорится в сообщении.

Таким образом, всего на данный момент в Московской области после выздоровления выписаны 105 человек.