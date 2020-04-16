Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечен благодарностью президента
11:35 16.04.2020
|Фото с сайта www.kremlin.ru
Распоряжение об этом глава государства подписал 14 апреля. Губернатор Подмосковья отмечен поощрением за большой вклад в социально-экономическое развитие региона и многолетнюю добросовестную работу.
Андрей Воробьёв руководит Московской областью с ноября 2012 года.
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