Из-за пандемии экономический рост в Азии остановится впервые за 60 лет - МВФ
12:00 16.04.2020 Источник: Газета.Ru
Экономический рост в Азии в текущем году остановится из-за пандемии коронавируса нового типа, сообщает Reuters со ссылкой на доклад Международного валютного фонда (МВФ).
Кризис, вызванный пандемией, наносит «беспрецедентный ущерб» сфере услуг и основным направлениям экспорта товаров из Азии, говорится в докладе. Там отмечается, что подобная динамика грозит Азиатскому региону нулевым экономическим ростом впервые за 60 лет.
При этом эксперты МВФ ожидают рост азиатской экономики на 7,6% уже в следующем году, при условии успешного сдерживания распространения коронавируса. Газета.Ru
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