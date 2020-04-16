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НОВОСТИ

Из-за пандемии экономический рост в Азии остановится впервые за 60 лет - МВФ

12:00 16.04.2020 Источник: Газета.Ru

Экономический рост в Азии в текущем году остановится из-за пандемии коронавируса нового типа, сообщает Reuters со ссылкой на доклад Международного валютного фонда (МВФ).

Кризис, вызванный пандемией, наносит «беспрецедентный ущерб» сфере услуг и основным направлениям экспорта товаров из Азии, говорится в докладе. Там отмечается, что подобная динамика грозит Азиатскому региону нулевым экономическим ростом впервые за 60 лет.

При этом эксперты МВФ ожидают рост азиатской экономики на 7,6% уже в следующем году, при условии успешного сдерживания распространения коронавируса.  Газета.Ru

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