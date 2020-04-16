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НОВОСТИ

Минздрав РФ приостановил из-за коронавируса плановую вакцинацию детей и взрослых

12:05 16.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Плановая вакцинация в рамках национального календаря профилактических прививок, а также иммунизация по эпидпоказаниям в РФ приостановлены из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщил в четверг помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС.

"Вакцинация сейчас приостановлена в связи с распространением коронавирусной инфекции", - сказал он, уточнив, что вакцинация новорожденных в родильных домах сохраняется.

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