Минпросвещения рекомендовало автошколам отказаться от очных занятий по теории
12:20 16.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Автошколам в условиях пандемии коронавируса целесообразно отказаться от проведения очных занятий по теории и проводить их дистанционно, практические же занятия могут быть перенесены. Это следует из разъяснительного письма Минпросвещения РФ, размещенного в четверг на сайте министерства.
Письмо направлено регионам, оно касается вопроса профессионального обучения водителей транспортных средств различных категорий и подкатегорий в условиях пандемии.
"В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории РФ в условиях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID 19), предусмотренные примерными программами теоретические занятия целесообразно проводить с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения", - говорится в документе.
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