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Ким Чен Ын пропустил церемонию по случаю дня рождения Ким Ир Сена

12:32 16.04.2020 Источник: Эхо Москвы

Ким Чен Ын впервые за много лет пропустил церемонию по случаю дня рождения Ким Ир Сена. На официальных кадрах торжеств в Кымсусанском дворце Солнца Председателя Госсовета КНДР нет. Причины отсутствия правительственное агентство ЦТАК не называет. В предыдущие годы северокарейский лидер неизменно посещал торжественную церемонию, чтобы почтить память своего деда. Наблюдатели отмечают, что Ким Чен Ын не появлялся на публике с 11 апреля, когда провел заседание политбюро ЦК Трудовой партии Кореи.  Эхо Москвы

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