Ким Чен Ын пропустил церемонию по случаю дня рождения Ким Ир Сена

12:32 Источник: Эхо Москвы

Ким Чен Ын впервые за много лет пропустил церемонию по случаю дня рождения Ким Ир Сена. На официальных кадрах торжеств в Кымсусанском дворце Солнца Председателя Госсовета КНДР нет. Причины отсутствия правительственное агентство ЦТАК не называет. В предыдущие годы северокарейский лидер неизменно посещал торжественную церемонию, чтобы почтить память своего деда. Наблюдатели отмечают, что Ким Чен Ын не появлялся на публике с 11 апреля, когда провел заседание политбюро ЦК Трудовой партии Кореи. Эхо Москвы