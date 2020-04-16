«Кинотавр» пройдет осенью

12:25 Источник: НГ-Online

Открытый российский кинофестиваль «Кинотавр», который в этом году должен был пройти в Сочи с 7 по 14 июня, в указанные даты не состоится. Дирекция смотра объявила о переносе мероприятия в связи с пандемией коронавируса.

«Мы продолжаем работать над программой фестиваля и планируем провести его осенью. О точных датах мы сообщим дополнительно», - заявила пресс-служба фестиваля.

Организаторы выразили благодарность врачам, медицинским работникам и всем, кто помогает спасать жизни людей. А также призвали оставаться дома ради собственной безопасности и безопасности близких: «Мы верим, что солидарность и ответственность помогут нам преодолеть этот кризис быстрее».

Наталия Григорьева