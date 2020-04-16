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США могут готовиться к развертыванию ударных систем в космосе - замглавы МИД РФ Рябков

13:00 16.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Отказ Вашингтона от диалога с Москвой по неразмещению первыми оружия в космосе может означать, что США взяли курс на развертывание ударных систем в космическом пространстве. Об этом заявил в четверг ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя утверждения США, что РФ якобы провела испытания противоспутниковой ракеты.

"Если Соединенные Штаты отказываются от этого предложения, естественный вывод, который мы делаем, это то, что они взяли курс на создание ударных систем для развертывания в космическом пространстве. Другого логического вывода из этой их позиции отрицания нет, - сказал Рябков. - Чтобы снимать те или иные озабоченности, у нас, кстати, множество причин испытывать обеспокоенность по поводу той деятельности, которую США ведут в космическом пространстве, по поводу их планов, включая планы размещения в космосе элементов противоракетной системы".

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