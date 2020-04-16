Ограничение на кредитование одних регионов РФ другими будет снято с 2021 г. - Мишустин

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ограничения на кредитование одними регионами России других субъектов Федерации планируется снять с 2021 года. Об этом в четверг заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

"Мы уже внесли в Государственную думу поправки в Бюджетный кодекс, которые позволят дать регионам больше маневра в поиске ресурсов для развития местной экономики и повышения уровня жизни людей. В частности, с начала следующего года будут сняты ограничения на так называемые горизонтальные бюджетные кредиты, то есть на возможность кредитования одним регионом другого, теперь они смогут занять средства на срок до трех лет", - сказал премьер.

По его словам, будут также сняты ограничения на выпуск долговых ценных бумаг регионами и муниципалитетами, которые не имеют необходимого кредитного рейтинга. "Об этом многие главы регионов просили правительство", - заметил Мишустин.