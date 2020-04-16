0
0
47
НОВОСТИ

Ограничение на кредитование одних регионов РФ другими будет снято с 2021 г. - Мишустин

13:05 16.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ограничения на кредитование одними регионами России других субъектов Федерации планируется снять с 2021 года. Об этом в четверг заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

"Мы уже внесли в Государственную думу поправки в Бюджетный кодекс, которые позволят дать регионам больше маневра в поиске ресурсов для развития местной экономики и повышения уровня жизни людей. В частности, с начала следующего года будут сняты ограничения на так называемые горизонтальные бюджетные кредиты, то есть на возможность кредитования одним регионом другого, теперь они смогут занять средства на срок до трех лет", - сказал премьер.

По его словам, будут также сняты ограничения на выпуск долговых ценных бумаг регионами и муниципалитетами, которые не имеют необходимого кредитного рейтинга. "Об этом многие главы регионов просили правительство", - заметил Мишустин.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

13:20 16.04.2020
Россия в феврале нарастила вложения в госдолг США на 19%
0
0
13:00 16.04.2020
США могут готовиться к развертыванию ударных систем в космосе - замглавы МИД РФ Рябков
0
55
12:32 16.04.2020
Ким Чен Ын пропустил церемонию по случаю дня рождения Ким Ир Сена
0
108
12:25 16.04.2020
«Кинотавр» пройдет осенью
0
110
12:20 16.04.2020
Минпросвещения рекомендовало автошколам отказаться от очных занятий по теории
0
116
12:05 16.04.2020
Минздрав РФ приостановил из-за коронавируса плановую вакцинацию детей и взрослых
0
147
12:00 16.04.2020
Из-за пандемии экономический рост в Азии остановится впервые за 60 лет - МВФ
0
136
11:43 16.04.2020
В Москве от коронавируса вылечились еще 1394 человека
0
169
11:35 16.04.2020
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечен благодарностью президента
0
157
11:32 16.04.2020
В Подмосковье число выздоровевших после коронавируса пациентов превысило 100 - оперштаб
0
166

Возврат к списку