Ограничение на кредитование одних регионов РФ другими будет снято с 2021 г. - Мишустин
13:05 16.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ограничения на кредитование одними регионами России других субъектов Федерации планируется снять с 2021 года. Об этом в четверг заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.
"Мы уже внесли в Государственную думу поправки в Бюджетный кодекс, которые позволят дать регионам больше маневра в поиске ресурсов для развития местной экономики и повышения уровня жизни людей. В частности, с начала следующего года будут сняты ограничения на так называемые горизонтальные бюджетные кредиты, то есть на возможность кредитования одним регионом другого, теперь они смогут занять средства на срок до трех лет", - сказал премьер.
По его словам, будут также сняты ограничения на выпуск долговых ценных бумаг регионами и муниципалитетами, которые не имеют необходимого кредитного рейтинга. "Об этом многие главы регионов просили правительство", - заметил Мишустин.
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