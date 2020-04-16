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Трамп пригрозил в принудительном порядке отправить на каникулы весь состав Конгресса

13:32 16.04.2020 Источник: Эхо Москвы

Дональд Трамп пригрозил в принудительном порядке отправить на каникулы весь состав Конгресса. В этом случае он сможет назначить на посты в своей администрации нужных ему кандидатов, включая директора нацразведки и руководителя Агентства по глобальным медиа. По словам президента, в условиях пандемии коронавируса Белому дому нужны квалифицированные кадры, однако из-за бездействия Конгресса они не могут приступить к своим обязанностям. Законодатели в обеих палатах Конгресса в настоящее время в отпуске, но при этом проводят формальные сессии.  Эхо Москвы

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