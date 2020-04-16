Трамп пригрозил в принудительном порядке отправить на каникулы весь состав Конгресса
13:32 16.04.2020 Источник: Эхо Москвы
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