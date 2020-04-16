В Нигерии при обеспечении карантинных мер убиты 18 человек - This Day

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники силовых структур Нигерии убили 18 человек в ходе операций по обеспечению выполнения введенных в стране ограничительных карантинных мер в связи с пандемией коронавируса нового типа. Об этом сообщил в четверг нигерийский портал This Day со ссылкой на доклад Национальной комиссии по правам человека.

"Эти жертвы являются показателем низкого профессионализма сотрудников служб безопасности", - заявил исполнительный секретарь комиссии Тони Оджукву. Национальная комиссия по правам человека является экспертным органом при нигерийском правительстве.

Наибольшее число убийств зафиксировано в штате Кадуна - 12. Среди нарушений, которые комиссия нашла в действиях полиции и других силовых служб, в докладе фигурируют пытки, бесчеловечное и унижающее достоинство обращение с гражданскими лицами, нарушение права граждан на свободное передвижение, незаконное задержание и конфискация имущества, а также дискриминация при раздаче продуктов питания.

"На полицию приходится 90% всех случаев выявленных нарушений", - отметил Тони Оджукву. Он сообщил, что комиссией разработано специальное приложение для смартфонов в целях мониторинга нарушений со стороны представителей силовых служб.

Президент Нигерии Мухаммаду Бухари ввел карантинные ограничения в ряде районов страны 30 марта сроком на две недели. Глава государства объявил 13 апреля об их продлении еще на 14 дней. Жители крупнейших городов страны должны постоянно находиться в своих домах. Во многих районах запрещено использование частного транспорта, предприятия и офисы закрыты, работают лишь продуктовые магазины и аптеки.

На текущий день в Нигерии выявлено 407 инфицированных новым коронавирусом, 12 человек умерли. В нигерийском мегаполисе Лагос, население которого достигает 21 млн человек, 27 февраля был выявлен первый в Африке случай заболевания новым коронавирусом.