Парад Победы обязательно пройдет в этом году, дату определят в ближайшие дни - Матвиенко

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Парад в честь 75-летия Победы обязательно пройдет в этом году, его дата будет определена руководством страны в ближайшее время. Об этом заявила в среду председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Я могу точно сказать и заверить всех вас о том, что парад в честь 75-летия Победы, великой нашей Победы обязательно состоится в этом году. И он будет грандиозным, он будет масштабным, он будет соответствовать подвигу Красной армии, нашего народа, народов СССР, победе над фашизмом. Что касается даты, то дата проведения парада будет зависеть и определяться развитием ситуации с коронавирусом", - сказала Матвиенко журналистам в ходе онлайн-конференции в четверг.

"Думаю, что решение будет принято руководством страны в ближайшие дни. Об этом будет объявлено", - добавила она.