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Песков советует дождаться решения Путина по параду Победы

14:12 16.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин объявит о решении по проведению парада Победы, нужно дождаться его.

"Рассматриваются разные варианты с учетом эпидемиологической обстановки. Если и когда будет принято решение, разумеется, президент об этом сообщит", - сказал журналистам в четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он посоветовал: "Давайте дождемся момента, когда президент объявит о своем решении".

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